お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が29日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。嫌いな芸人を実名告白する場面があった。

この日はお笑いタレント・お見送り芸人しんいちとトークを展開。クロちゃんはモノマネ芸人・JPと番組で共演した時のことを振り返り「こいつ、本当に空気読まねえなと思ってイライラして。二度と一緒に仕事したくないって言ってたら、それを聞きつけたクロナダルのスタッフが、俺が嫌がってるっていうので呼びやがった」と明かした。

しんいちはクロちゃんとJPが“共演”したテレビ朝日「クロナダル」（月曜深夜1・58）を振り返り、「あれ、今年一番笑ったんちゃうかな。クロちゃんがほんまにJPさんが嫌なんやろうなっていう顔が見られておもろすぎた」と発言。

クロちゃんは「しんいちもわかるでしょ？ウケたなと思ったら終わらせればいいのに、絶対にかぶせてくるじゃん。変な空気になるじゃん。それは普通の番組だったら呼ばれないの分かるよ」とJPに苦言。しんいちは「だから普通の番組じゃないクロナダルが準レギュラーにしている」と指摘していた。