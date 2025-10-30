²£ß·²Æ»Ò¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î3¥·¥ç¤â¡Ä¹âÃÎ½Ð¿È¡¦ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¡È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡É¤Ê¥ï¥±¡Ö»ä¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²£ß·¤Ï¡ÖÅçºêÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤ÈÄ«ÆüÆà±û¤Á¤ã¤ó¤È¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡¼¡¼¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤¬¤´½Ð¿È¤Î¹âÃÎ¤Î¤ª¤¤¤·¤µµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î³¨ËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¡¼¡¼¡ª¡ª¡ªÂç´¶·ã¡¼¡ª¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤É¡¼¤¾¡¡»ä¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡¡¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ä¡×¤È¤ÎÅçºê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿³¨ËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÂÉþ»Ñ¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¯Åçºê¤ÈÄ«Æü¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦¹âÃÎÃÏ¶è¤Ï28¡¦5¡ó¡Ê¸Ä¿Í16¡¦6¡ó¡Ë¤òµÏ¿¡¢¤´ÅöÃÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤¿¡£