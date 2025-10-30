パンサーの向井慧が２８日に放送されたＣＢＣラジオ「＃むかいの喋り方」に出演した。

トークの中で、先日熱海の温泉宿に宿泊した時のことを振り返った向井。泊まったのは「一泊１３万円の宿」だといい、「奮発して。久しぶりに行くし、最高の部屋に泊まりたい。自分の部屋に露天風呂も付いている、サウナも部屋についているというところを探したんですよ！」と興奮気味に明かした。

宿によっては１人で利用することができない場所も多いといい、向井は「あるサイトで大人一人（利用）、という条件で検索して予約するんです。今回も検索の条件として入れて出てきたところを予約した」と説明。目的の宿へは自身の運転する車で向かったという。

ホテル到着後、入口の従業員に駐車場から２０メートル程離れた場所に誘導され停車。「（従業員が）車の横に『お荷物ありますか？あったらここで預かります』って。オレは自分で持てる範囲の荷物しかもっていなかったので（断ったら）、『じゃあ、あちらの駐車場に止めて下さい』ってことだったんです」と説明し、「全然変なことじゃないのかもしれないけど、なんか、なんかこれがベストなやり方かな、と思ったんです。一回入口までいったらバックするしかない」と、少しもや付いた心境を語った。

さらにチェックイン時にもひと悶着あったといい、「（フロントに）『あれ？お連れ様は？』って言われたんですよ。いや一人ですって言ったら、『えっ？ウチの宿、２人からしか止まれない宿なんですけど…』って」と振り返った。

驚きながらも「いやいやいや、一人で泊まれるという条件で探してここがヒットしたので、ここを予約しているんです」と経緯を説明したというが、「そしたら『１名様キャンセルでよろしいですか？』って言われて」とまさかの対応を受けたという。「いや、キャンセルもなにも、もともと一人なんですけど、って伝えたら。『じゃあ、あの１名様のキャンセル料かかります』って言われて。そこぐらいから最初の誘導がまた腹立ってきて」と苦笑した。

「これは自分的にも正義があるから、サイトも見せて、このサイトのこの条件でここが出てきたので、ここを予約をしているんです、っていったら、『じゃあ今回は…』みたいな感じで。なんか気持ちよくはないよなぁ」と思いつつもキャンセル料なしでの宿泊が可能になったという。

しかし、部屋に入るとまた新たな問題が。「シャワー水圧が弱いんですよ。幼稚園児のしょんべんぐらい弱いんですよ」とがっくりしつつ、「お金どうこうじゃないですが、１３万円払ってるんだよなぁー、何かなぁーとか思って」と、複雑な思いを抱えた宿泊となったという。