タレントの東ちづるが２９日、Ｘを更新。高市早苗総理についてと思われる投稿で「女性だからこそ、その業界では特に、媚びと過剰適応でのし上がってきたと想像できる」などと投稿。５０００件を超えるコメントが殺到している。

東は「女性だからこそ、その業界では特に、媚びと過剰適応でのし上がってきたと想像できる。大変だっただろう。が、現立場上は対外的にも堂々と振る舞った方が益になったはず。残念」と投稿。誰を指しているか、具体的な名前こそ触れていないが、日米首脳会談直後であることなどから、高市総理を指しているものと理解した人が多く、コメントが殺到した。

「『媚びてのし上がった』って一体何を根拠に言っているのか意味不明すぎる」「媚びと過剰適応？ひどくね？」「同じ女性を評価するには恥ずかしすぎるポストですね」「この発言は女性として大変残念です。女の敵は女なんだと、心から残念に思います」「キャリアを積んだ女性をさげすむポストで悲しくなった」など、批判的な声が多数。

東は３０日に、この自身の投稿をリポストし「男性社会だから女性がそのように振る舞わなければ上昇しづらいという業界はまだまだあるけれど、女性に限らず媚びと過剰適応で昇進する男性もいる。私はそれがしんどいという要因もあって、会社員を続けられなかった」と追記している。