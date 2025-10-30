子役出身女優キム・ユジョン、共演俳優との“熱愛説ハプニング”に言及「3分くらい笑いっぱなし」

俳優キム・ユジョンとキム・ドフンが、“熱愛説ハプニング”の舞台裏を語った。

《写真》キム・ユジョン、熱愛説浮上のキム・ドフンと密着SHOT

10月30日午後、ソウル・龍山区（ヨンサング）CGV龍山アイパークモールで行われたドラマ『親愛なるX』（原題）の制作発表会には、イ・ウンボク監督をはじめ、キム・ユジョン、キム・ヨンデ、キム・ドフン、イ・ヨルムが出席。作品や撮影の裏話について語り合った。

同作は同名のウェブトゥーンを原作に、「地獄のような現実から抜け出し、頂点を目指すために仮面をかぶった女性ペク・アジン」と、彼女によって傷つけられた“X”たちの物語を描く。

（写真提供＝OSEN）左からキム・ドフン、イ・ヨルム、キム・ユジョン、キム・ヨンデ

先月、オンラインコミュニティを中心にキム・ユジョンとキム・ドフンの熱愛説が拡散された。「ベトナム・ニャチャン行きの飛行機で2人を見た」という目撃談の写真や、“ラブスタグラム”を疑わせる投稿が相次ぎ、「2人が一緒に旅行へ行ったのではないか」という噂が浮上したのだ。

これに対し、所属事務所はすぐに「キム・ユジョンに確認した結果、キム・ドフンとの熱愛は事実無根。ベトナム旅行も2人きりではなく、『親愛なるX』の撮影終了後に監督やスタッフと一緒に行った団体旅行だった」と説明。写真が「たまたま2人だけに見える構図だった」として誤解を解いた。

制作発表会ではこの話題に触れ、出演者たちは笑いを交えてエピソードを明かした。イ・ウンボク監督は「もっと写真を提供してもいいですよ。何枚か確保してあります」と冗談を飛ばし、会場を和ませた。

キム・ユジョンは「記事が出てすぐ電話しました。釜山でのスケジュールを終えて解散した直後で、通話中3分くらい笑いっぱなしでした。監督とも話してたくさん笑いました。関心を持ってくださった分、作品がうまくいけばいいなと思いました」と笑顔で語った。

（写真提供＝OSEN）キム・ドフン、キム・ユジョン

共演のキム・ヨンデは「僕は本当に何も知らなかった。余談ですが、その旅行に行けなかったんです。だから“これ本当なの？”って電話して聞いたら、“違うよ”と言われました」と裏話を披露。さらにイ・ヨルムも「私も行けなかったけど、グループトークで“みんなで行こう”って話していました。どういう経緯で行ったのか知っていたので、ユジョンと写真を見ながら笑いました。知っている出来事がニュースになって面白かったです」と語り、笑いを誘った。

なお、ドラマ『親愛なるX』は11月6日より、韓国の動画配信サービスTVINGで初公開される予定だ。

◇キム・ユジョン プロフィール

1999年9月22日生まれ。韓国・ソウル出身。2003年にテレビCMで子役デビュー。可愛らしいビジュアルと優れた演技力を持ち、ドラマ『イルジメ〜一枝梅』（2008年）、『トンイ』（2010年）、『太陽を抱く月』（2012年）など、数多くの作品でヒロインの子供時代を演じた。2016年に主演したドラマ『雲が描いた月明り』で子役から脱皮し、大人の女優として本格的に活動をスタート。2018年に甲状腺機能低下症を診断されて一時期休養したが、同年11月に放送されたJTBCドラマ『まず熱く掃除せよ』で復帰した。