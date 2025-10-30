スバル「新型ワゴンSUV」日本初公開！ 全長4.8m級ボディで広びろ荷室×無骨なデザインがカッコいい！ スポーツカー並みの加速がスゴい新型「トレイルシーカー」26年春発表へ！

全長4.8m級ボディで広びろ荷室×無骨なデザインがカッコいい！

スバルは2025年10月29日、同日より開催された「ジャパンモビリティショー2025」にて、新型SUV「トレイルシーカー」の日本仕様を初公開しました。

新型トレイルシーカーは、2025年4月に米国で開催されたニューヨークオートショーで世界発表されたSUVタイプのBEV（電気自動車）。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型ワゴンSUV」です！（30枚以上）

スバルは、2026年時点で4車種のSUVタイプBEVをトヨタと共同開発すると発表しており、新型トレイルシーカーは「ソルテラ」に続く2車種目のBEVとして国内導入される予定です。

ワゴンSUVとして日本導入予定の「新型トレイルシーカー」

コンセプトは、「日常・非日常で使いやすい、スバルらしい実用クロスユーティリティビークル」。ソルテラのビッグマイナーチェンジモデル（以下、新型ソルテラ）をベースとしています。

新型トレイルシーカーのボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mmと、新型ソルテラよりも全長を155mm長く、全高を25mm高く設定し、「アウトバック」をBEVで再現したような「ワゴンSUV」としました。

新型ソルテラからの変更点は、主に「内外装」「ラゲッジスペース」「動力性能」の3点です。

外観は、新型ソルテラが都会的で洗練されたモデルとしたのに対し、新型トレイルシーカーは、大型の樹脂クラッディングやルーフレールを装着し、ラギッド（無骨）なデザインを採用しました。

また、BEVのアイコンであるシックスポイントシグネチャーランプやイルミネーション付き六連星オーナメントは新型ソルテラと同様ですが、バンパーやサイドガーニッシュなどのクラッディング、ホイールを新たに造形しています。

内装は、新型ソルテラと基本構成を共有しつつ、シート表皮や色、シボ（模様）を変更。ピラーの布張りなどと合わせ、ブルーとブラックの内装を準備し、質感の向上と差別化を図りました。

ラゲッジスペースは、スバルがこれまでステーションワゴンで培ってきた知見を取り入れ、アウトバック並みの収納性と実用性を確保しています。

動力性能に関しては、AWD（全輪駆動）モデルでは、前後に各167kWの強力なモーターを搭載。（ただし、システム最大出力はバッテリーの制約により280kW）。これにより、0-100km／h加速は新型ソルテラの5.1秒よりも0.6秒速い、4.5秒というパワフルな性能を備えました。

充電時間や航続距離については、ワゴン化による重量増などのハンデを最小限に抑え、ほぼ新型ソルテラと同等のレベルを見込んでいるとのことです。

グレードは標準と上級の2種類が用意され、上級グレードにはハーマンカードン製のオーディオやシートベンチレーションといったアイテムが装着されます。

駆動方式はFWDとAWDをラインナップ。四駆を得意とするスバル車ということもあって、寒冷地での使用頻度が高いことから、ヘッドランプ周辺は雪が付着しづらい造形とし、それと連携するクリーナーを全車に装着しました。

加えて、新型ソルテラで採用が難しかったリアワイパーも新型トレイルシーカーには採用し、リアデフォッガー（曇り止め）と合わせて、悪天候時の後方視界の確保にも力を入れています。

悪路走破性を高める「X-MODE」も完備したほか、フロントカメラの映像を合成して床下をシースルー表示する機能も備え、オフロードでの安心感も高められました。

※ ※ ※

新型トレイルシーカーの開発を担当したプロジェクトゼネラルマネージャーの井上正彦氏は次のように言います。

「トレイルシーカーはスポーツカーの『BRZ』のような楽しいクルマに仕上げました。0-100km／h加速は4.5秒と、『WRX』の5.4秒より1秒近く速いです。

しかも、ガツンとくる加速ではなく、地面を這うように滑らかに加速していく感じで、速くてとても静かな走行性能を味わっていただけます。

オフロード性能にも力を入れています。X-MODEも当然備わっていますし、車両の下をシースルーで表示する機能も搭載しました。

見えない坂の先なども下が見えますし、そういう場所へ行ける能力を持っていること自体が安心感につながると思います」

欧州では「e-OUTBACK（イーアウトバック）」の名称で導入されますが、日本では先進的なイメージを打ち出すため、トレイルシーカーの車名で2026年春頃に発表される見込みとなっています。