森絵梨佳、小学生息子への秋の味覚弁当公開「彩り綺麗」「栄養バランス良い」の声
【モデルプレス＝2025/10/30】モデルの森絵梨佳が10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子のための手作り弁当を公開した。
【写真】30代ママモデル「彩り綺麗」と話題の手作り弁当
森は「本日の小学生弁当」と題し、息子のために作った弁当の写真を投稿。旬の食材であるれんこん入りのつくねをメインに、ひじきと大豆の煮物などが添えられた弁当を披露した。
また「僕昨日家間違えて、違う家ピンポンして、扉ガチャガチャってしちゃった」と息子の話を紹介。「これ、された側の経験あり」「覗き穴？みると男の人で鍵を差し込もうとした時は心臓止まるほど怖かった」と自身の経験も明かしていた。
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗」「栄養バランス良い」「お弁当箱がおしゃれ」「季節感あるお弁当」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30代ママモデル「彩り綺麗」と話題の手作り弁当
◆森絵梨佳、秋の味覚感じる手作り弁当公開
森は「本日の小学生弁当」と題し、息子のために作った弁当の写真を投稿。旬の食材であるれんこん入りのつくねをメインに、ひじきと大豆の煮物などが添えられた弁当を披露した。
◆森絵梨佳の投稿に「彩り綺麗」と反響
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗」「栄養バランス良い」「お弁当箱がおしゃれ」「季節感あるお弁当」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】