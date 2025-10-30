スピードワゴン井戸田の美人妻、手作り朝食が「優雅なモーニング」「センス抜群」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/30】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝の食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「センス抜群」ホテル級のパン朝食
蜂谷は「みんなでパン朝食」と3種類のオープンサンドが並ぶ朝食の写真を投稿。秋が旬のきのこを使用した「きのこのスープ」も添えられ、秋らしい朝の食卓を披露した。「良い朝でした！」「今日も一日がんばろう！」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「優雅なモーニング」「ホテルの朝食のよう」「季節感ある食卓」「食器のセンス抜群」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
◆蜂谷晏海、オープンサンド並ぶ朝食披露
◆蜂谷晏海の投稿に「優雅なモーニング」と反響
