「今日好き」中島結音、ピンク髪ショットにファン歓喜「天使降臨」「復活嬉しい」
【モデルプレス＝2025/10/30】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。ピンク髪の姿を披露し、反響を呼んでいる。
中島は「またピンクいれてもらいました」と添え、モコモコ素材のパーカーを着たセルフィー写真を投稿。ピンク色の髪を細かい三つ編みにした姿で、ウインクしながらリップをぷっくりとさせている姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「天使降臨」「髪色似合いすぎ」「ピンク髪最高」「ピンク復活嬉しい」「真似したい」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
