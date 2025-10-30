元ばんばんざい・流那、夫・元エスポはんくんの母の姿公開「素敵な関係」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。義母＆長女の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳美人インフルエンサー「ほっこり」長女抱える義母公開
流那は「はんくんままお誕生日おめでとう」とつづり、流那の義母で夫・元ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんの母親の写真を投稿。義母が生後3ヶ月の長女を両手で抱き抱える様子を公開し「いつもありがとうございます」と、義母への感謝の言葉を添えている。
この投稿には「優しい」「心がほっこりする」「素敵な関係」などの反響が寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
