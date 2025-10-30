◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス プロアマ戦（３０日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

前週の延田グループ・マスターズＧＣレディースで今季４勝目を飾った、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は３０日、プロアマ戦で最終調整を行った。

前週は大会記録を６打更新する通算２５アンダーをマークし、日本勢のツアー記録に並ぶ１１打差をつけて完全優勝した。佐久間は「出来すぎた１週間だった。いろんなコメントで『強かった』『圧倒的な勝利だった』と言っていただけてうれしい。勝った時は実感なかったけど、だんだん実感がわいてきた」と喜びをにじませた。

優勝翌日の２７日には、師匠で男子ツアー９４勝の尾崎将司のもとに訪れ、４勝目を報告した。いつもは厳しい恩師から思いがけない褒め言葉をもらった。「お陰さまで４勝できましたとあいさつしたら、『強くなったな〜』とおっしゃっていただけたので、めっちゃうれしいと思って、泣きそうになった」と感無量だった。

教え子を厳しく見守るタイプの師匠から「強くなった」と絶賛されたのは初めてという。「次は『年間女王になりましたという報告に来ます』と言ったら、『もう決まりじゃないのか？』と言われた。そこに向けて頑張りたい」と力を込めた。

同ランクでは２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）に５４０ポイント差をつけ、年間女王に前進した。佐久間は「やっぱり勝ちたい、年間女王を取りたい気持ちは強い。残り５試合を全力で、１つずつの試合を大切にしたい。２週連続で優勝したい思いがあるので頑張る」と意気込んだ。