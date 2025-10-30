天皇皇后両陛下が主催する「秋の園遊会」が2025年10月28日に赤坂御苑で開催された。園遊会には、トランプ大統領と首脳会談を終えたばかりの高市早苗総理や武豊騎手らが招待され、およそ1500人が出席した。

女性の皇族方は春と秋に開催される園遊会で和装と洋装を交互にお召しになる。今回は洋装のスタイルで出席され、皇后雅子さまはペールブルーのセットアップ姿で登場された。

セットアップはスタイルアップ効果があるデザイン

雅子さまがお召しになったジャケットのボタンは中心ではなく、少し横にずれた位置にあるので、ウエストがキュッと絞ったように見えるデザイン。そして、斜め線を描く前裾がシャープさをプラスして、胸元に入ったプリンセスラインと呼ばれる切り替え線が、上半身をすっきり見せている。

また、ブルーのボタンや襟や帽子などに施された装飾がアクセントになり、華やかさを演出している。

寒色でも秋らしさを感じるくすみカラーと草花模様

雅子さまはペールブルーという寒色を選ばれていたが、セットアップや帽子にはうっすらと草花模様が描かれ、立体感が出ているものを選ばれていた。模様が重厚感を出し、ジャカードなどの厚手の生地に見えるので、"秋冬用"に感じさせるデザインだ。

グレーが混ざった"くすみ系"のブルーは、落ち着いた印象があり、秋という季節になじんでいる。

園遊会では、武豊騎手に「数々の記録を打ち立ててこられましたが、特に印象に残っているレースは？」などと問いかけられた雅子さまは、秋の定番カラーではなく、あえてクールな色味を選ばれた。

安心感があり、落ち着いた色のくすみブルーと、"温かみ"のある素材のセットアップは、招待客への心配りが感じられるコーディネートだった。