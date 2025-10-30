「1時間10分くらいですかね、今日は歩いてきました。フリーになったんで、ちょっとお金を節約しようと思って、タクシーには乗らないっていう。結構歩くことも増えて今年初めて日傘デビューしました」

真っ黒に焼けた顔に、笑顔を浮かべて語るのは、元フジテレビアナウンサーの西岡孝洋氏（49）だ。「プロ野球ニュース」や「FNNスーパーニュース」でキャリアを重ね、「すぽると！」では総合MCも務めたフジテレビの看板アナの一人だった。そんな彼が、27年間勤め上げたフジテレビを退職したのは今年3月31日のこと。

なぜ安定した地位を捨て、新たな道へと歩み出す決断をしたのか。五輪やW杯で数々の名実況を残してきたアナが胸に秘めていた思い、そして宅建、行政書士、FP1級という難関資格を手に切り拓く驚きのセカンドキャリアについて、じっくりと話を聞いた。

倍率2500倍を突破「就活で一度も落ちたことがない」

──1998年のフジテレビ入社。当時の就活は厳しかったのではないでしょうか？

「本当にめちゃめちゃ厳しくて。就職活動をしたのは1997年だったんですけど、就職協定っていうのが急に廃止になったんですよ。それで就活生は『え？ どうなるの』って感じでカオスな状態でした。その時にテレビ局が初めに内定を出していて、アナウンサー職がその中でもいちばん早かった。だから、みんなとりあえずエントリーシートを出したんです。1万人受けて4人内定とかだったんで、倍率は2500倍くらいでしたね」

──それはすごいですね。どうして採用されたのだと思いますか？

「実力試しで受けたとかじゃなくて、本当にアナウンサーになりたかったんで。そこの部分のアドバンテージが大きかったのかなとは思っています。実は僕、就活で一度も落ちたことがないんです。フジテレビと日テレとTBSをアナウンサー職で出して、すべて最終の役員面接まで行きました。でもその時は、その3局が役員面接を全部同じ日にぶつけたんです。それでフジテレビを選びました。スポーツに関わる仕事がしたいと面接では伝えていました」

──入社後すぐにスポーツに関わる仕事はできましたか？

「2年目にニュース番組のスポーツコーナーにつきましたが、3年目は逆にニュースどっぷり。夕方のニュースを読む日々でした。もともと報道がやりたかった人間ではなかったので、『ポケベルがなったらすぐ行きます』みたいな生活が自分にはあまり合いませんでしたね」

──若手時代はそんな葛藤を抱えていたのですね。

「そうですね。ただ2000年のシドニー五輪が転機になりました。Qちゃん、マラソンの高橋尚子選手が金メダルを獲った大会です。現地に行かせてもらったのですが、高橋さんがスタジアムに入ってきた瞬間の感動がすごくって、本当に鳥肌が立ったんです。その時に、五輪、サッカーのW杯、というのを自分のアナウンサー人生の目標にやっていこうと固く決めました」

──その後の2004年、フィギュアスケート中継班に参加されています。

「そこも大きな転機でした。当時は安藤美姫さんや浅田真央さんら人気選手がたくさんいて女子スケートは絶大な人気でした。しかし僕が担当していた男子スケートはまだまだこれから、という時代。でもそこから、高橋大輔さんが出てきて、2010年のバンクーバー五輪で日本人男子初の銅メダルを獲得する。その歴史的瞬間を僕が実況できたんです。男子フィギュアという競技と一緒に自分も大きく成長できた。フィギュアスケートの中継に携われたことは、僕の財産です」

「フジテレビのアナウンサー」という肩書への違和感

──その後、2012年ロンドン五輪での金メダル実況、2014年ブラジルW杯、2018年ロシアW杯（日本対ポーランド戦）、そして2022年カタールW杯（日本対クロアチア戦）と大舞台でマイクを握り続けました。2021年の東京五輪では、最も多くの金メダル実況を担当されています。まさに順風満帆ですが……、どうしてアナウンサーを辞めようと考えたのですか？

「ずっと辞めたいという気持ちはあったんです。人間としての自分っていうより、『フジテレビアナウンサー』という部分がすごく強い気がしていて。僕はそんなに知名度がないから、外でご飯を食べてても、別に誰も気づかない。ところが、この人フジテレビのアナウンサーですよって言った途端にみんなが見る、みたいなパターンなんですよね。会社員でありながらちょっと特殊なポジションだなっていう風には常に感じていて。

五輪とW杯の実況という、局アナにしかできないことを目標に決めていたんですが、それも達成してしまった。この先も『フジテレビのアナウンサー』という看板を背負って生きていくんだなと考えた時に、その覚悟が、僕にはありませんでした」

自分に課した「資格勉強」

──それで資格の勉強を始めたということでしょうか。宅地建物取引士、行政書士、FP（ファイナンシャル・プランニング）技能士1級という、アナウンサーの仕事とは直接結びつかない難関資格を複数持っていますよね。

「はい、もちろんキャリアチェンジを意識してのことです。ただきっかけは2021年から担当した朝の情報番組『めざまし8』でした。朝が早い分、終わりも早い。早朝の3時半から働いて番組が10時に終わると、11時半にはすべての仕事が終わるんですよ。そうすると、11時半からお酒が飲めちゃう。人間って弱いですから、昼から常に酒を飲むようになるんです。『パパ、いつも酔っ払って帰ってくるね』みたいな感じになって、これは良くないなと。

そこで自分に負荷をかけるために始めたのが資格勉強でした。まずはFP3級を受けてみようと。で、3級面白かったからちょっと2級をやってみようかと感じでたくさんの資格をとりました」

──これからはこれまでの知識や資格を活かして発信をして行く予定ですか？

「これまで僕は総額6億2000万円くらいマンションを買ってきて、『マンションわらしべ長者』なんて言われていますが、不動産は合計4回購入する中で、嫌な思いもたくさんしてきました。専門家と一般の方の間には、知識や情報に大きな隔たりがある。その間に立って、通訳をしたり、わかりやすく解説したりするような存在があってもいいんじゃないかなと思うんです」

【プロフィール】

西岡孝洋（にしおか・たかひろ）／元フジテレビアナウンサー、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1976年、佐賀県生まれ。慶應義塾大学卒業後、1998年に株式会社フジテレビジョン入社。「スーパーニュース」キャスターや「すぽると!」2代目総合司会、「東京オリンピック」ジャパンコンソーシアムの中継担当、「めざまし8」情報キャスターなどを務め、2025年3月にフジテレビジョンを退社。ファイナンシャルプランナー1級、世界遺産検定1級、ITパスポート、知的財産管理士2級などの資格を保有し、宅地建物取引士、行政書士の試験に合格している。