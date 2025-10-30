新幹線 （C）ORICON NewS inc.

　東海道新幹線のグリーン車の「コーヒー」がリニューアルされる。JR東海リテイリング・プラスが30日に発表した。

【画像】新幹線グリーン車のコーヒー、生まれ変わった姿　通販で買える粉ビジュアルも

　モバイルオーダーサービスから購入できるコーヒーに関して、原料を徹底的に見直す。ホットコーヒーには、コロンビアウィラ県産のスプレモ等級にこだわったオリジナルコーヒーを採用し、深い焙煎を中心に香りとコクを追求。アイスコーヒーには、ペルー産輸出最高等級豆のみを贅沢に使用した。

　「上質な豆がもたらす極上の香りと味わいで移動時間を満たす、至福のプレミアムなコーヒーとして生まれ変わります」と予告した。

　また、このコーヒーの「レギュラーコーヒー粉」と「コーヒーカップ」が、公式オンラインショップで販売開始となる。

■モバイルオーダーサービスでの発売日
2025年11月1日（土）
ホットコーヒー　430円（税込）
アイスコーヒー　420円（税込）

販売場所
・東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」グリーン車　モバイルオーダーサービス
・PLUSTA Bentoリニア・鉄道館