東海道新幹線 グリーン車の「コーヒー」リニューアル 「至福のプレミアムなコーヒー」へ…詳細＆新ビジュアル発表
東海道新幹線のグリーン車の「コーヒー」がリニューアルされる。JR東海リテイリング・プラスが30日に発表した。
【画像】新幹線グリーン車のコーヒー、生まれ変わった姿 通販で買える粉ビジュアルも
モバイルオーダーサービスから購入できるコーヒーに関して、原料を徹底的に見直す。ホットコーヒーには、コロンビアウィラ県産のスプレモ等級にこだわったオリジナルコーヒーを採用し、深い焙煎を中心に香りとコクを追求。アイスコーヒーには、ペルー産輸出最高等級豆のみを贅沢に使用した。
「上質な豆がもたらす極上の香りと味わいで移動時間を満たす、至福のプレミアムなコーヒーとして生まれ変わります」と予告した。
また、このコーヒーの「レギュラーコーヒー粉」と「コーヒーカップ」が、公式オンラインショップで販売開始となる。
■モバイルオーダーサービスでの発売日
2025年11月1日（土）
ホットコーヒー 430円（税込）
アイスコーヒー 420円（税込）
販売場所
・東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」グリーン車 モバイルオーダーサービス
・PLUSTA Bentoリニア・鉄道館
