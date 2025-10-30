レーシングマシン直系のテクノロジー

マクラーレン・オートモーティブ・アジアは、日本スーパーカー協会との共同で、ジャパンモビリティショー2025に出展した。

数あるスーパーカーの中で、レーシングマシン直系のテクノロジーで作り込まれたパフォーマンスを有するのがマクラーレン。創始者ブルース・マクラーレンの志を受け継ぐコンストラクターとして、現在もF1グランプリで活躍を続けている。今シーズンは圧倒的な強さを見せつけ、F1世界選手権コンストラクターズチャンピオンを昨年に続き獲得した。



ジャパンモビリティショー2025のマクラーレン・ブース。 上野和秀

そんなマクラーレンがジャパンモビリティ・ショーに初お目見えした。今回はイベントなどではおなじみの日本スーパーカー協会とのコラボレーションにより実現したもの。

ブースにはマクラーレンの歴史を物語る3台が展示された。1991年の日本グランプリ優勝車のMP4/6（ゲルハルト・ベルガー車）と、量産ロードカーの原点となるMP4-12Cのローリングシャシー、そして最新のハイブリッドスーパーカーのアルトゥーラ・スパイダーだ。

壁面にはマクラーレンのヒストリーパネルがディスプレイされ、レースフィールドとの濃密な世界と歴史を説明。

また、アルトゥーラ・スパイダーのコクピットでは、日本スーパーカー協会と共同開発したAR技術を使用したバーチャルドライブが提供されている。

なお展示場所は、東京ビッグサイト南展示棟4階の日本スーパーカー協会ブース内となるのでご注意を。