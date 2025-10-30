「行きたくない！」が本音。化粧品の勉強会に誘うママ友、あなたならどう断る？【ママリ】

ママ友からの化粧品勉強会の誘いを断りたい

来週、ママ友に化粧品の勉強会に誘われて、参加予定なのですが、その勉強会は私とそのママ友だけかわからないですが、そんなに人数はいないと思います。



今、金欠で、勉強会に行ってもそこの化粧品は高いのでその場で買うことができないということと、興味があると伝えたのですが、軽い気持ちで行って、今後しつこい勧誘を何度も何度も受けて、高いから買えないと毎回断り続けるようになりそうなので、行くのをやめたいのですが、、



ママ友は勉強会の場所まで車を出して送迎、知り合いの販売員の方と、私、ママ友の予定を合わせたりで、断るのが申し訳ないですが、何と断ったらいいですかね？



勉強会の前の日が、私のパート初出勤なので、勉強会の日はゆっくりしたいというのもあります😅

ママ友からイベントや集まりに誘われることは少なくありません。参加したくない会に行きたくない時、ママ友としての関係も崩さないように、断り方についても色々と考えてしまいますよね。どのように断るのが波風立たずに済むのでしょうか。先輩ママからのアドバイスをご紹介します。

化粧品の勉強会に誘われたものの、高額で購入できないことや、しつこい勧誘への不安から参加を取りやめたいという投稿者さん。ママ友が送迎や予定調整をしてくれているため、どのように断ればよいか悩んでしまいます。



この投稿に、多くのママからアドバイスが寄せられました。

ママから寄せられた回答

お悩み相談に対して、さまざまな断り方のアドバイスが寄せられました。

体調面の理由をつけて断る

持病の腰痛が悪化して、日によって大丈夫な日とそうじゃない日がまちまちで、ドタキャンしたら申し訳ないから、ちょっとやめとくね💦

とかどうですか？



実際に私はヘルニアの腰痛持ちで、日によっては全然大丈夫なのですが、悪い日は本当に外出できないほどなので・・・

体調面の不安を理由にして、ドタキャンのリスクを避けるという名目で断る方法ですね。相手に迷惑をかけないための配慮として受け取ってもらえそうです。

購入意思がないことをはっきりと伝える

嘘の理由付けると、しつこく誘われると思うので、、

絶対買えない！買わない！とハッキリ伝える方が良いと思いますよ。

子供や自身の体調不良、都合が悪くて、、

などだとそのようなセールスの人は

「ではいつなら良い？」

「もう元気になった？」

などしつこく連絡してきます。

その場しのぎだと後々面倒になると思います。



まずそのようなセールスには興味は示さない方が良いですよ。

断り方としては

「興味があると言った手前今更申し訳ないですが、、

自分で使えるお金に限りがあるので、ママ友さんの化粧品の購入は厳しいです。

購入する気はないので、私ではなく買ってくれる方を勉強会に誘ってください！

日程調整してくださったのに申し訳ございません」

とかですかね。

ママ友と言うことで今後の付き合いを考えると、ハッキリ言いつつも丁寧にが良いと思います。

その場しのぎの嘘よりも、はっきりと断ることで後々のトラブルを避けられるというアドバイスも寄せられました。曖昧な理由ではなく、購入意思がないことを明確に伝えることで、同じことを繰り返さずに済みそうですね。

上手な断り方で今後の関係も良好に

参加したくない勉強会やイベントへの誘いを断る時は、相手との今後の関係も考慮しながら適切な理由を選ぶことが大切です。曖昧な断り方だとしつこく誘われる可能性もあるため、購入意思がないことをはっきり伝えたり、相手が納得しやすい具体的な理由を用意したりすることが、後々のトラブルに発展しない最善策となりそうです。

