アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が30日、韓国・釜山で会談しました。トランプ氏は会談後、中国への追加関税を10％引き下げると明らかにしました。

米中首脳会談はおよそ1時間40分にわたり行われ、冒頭、トランプ大統領は「私たちは今後長く素晴らしい関係を築いていくだろう」と、関係改善に意欲を示しました。

一方、習主席は「両国は国の事情の違いから、多少の意見の相違は避けられない」と指摘し、「私とトランプ氏は中米関係という船を安定して前に進めなければならない」と語りました。

トランプ氏は、会談後、中国がレアアースの輸出規制の導入を1年延期すると明らかにし、レアアースを巡る問題は「すべて解決した」と述べました。

また、習主席が合成麻薬フェンタニルのアメリカへの流入対策を講じることで合意したとして、中国への追加関税を10％引き下げると表明しました。

トランプ氏はまた、来年4月に中国を訪問する考えを示し、その後、習主席がアメリカを訪問する予定だと明らかにしました。

ロシアとウクライナの戦闘終結に向け両国が協力することで合意したとする一方で、台湾問題については議論しなかったとしています。

一方、中国側は両首脳が経済や貿易、エネルギーの分野で協力を強化することで合意したと発表しました。