日本時間３０日に米ロサンゼルスで行われた大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第５戦で、ドジャース（ナ・リーグ）はミスが続出するなどして１−６でブルージェイズ（ア・リーグ）に敗れた。

連覇へ後がなくなったドジャース。守備にミスが多く、流れを作れなかった。（デジタル編集部）

先発左腕のスネルが、一回の初球をシュナイダーに、続くゲレロにも２球目を左越えに運ばれた。まさかのスタートだったドジャースだが、三回にＥ・エルナンデスがソロを放ち、ムードを変えた。

しかし、その直後に守備にミスが出た。先頭の５番バーショの当たりは右翼線へふらふらと上がった飛球。これをＴ・エルナンデスがスライディングして捕ろうとして後逸してしまった。打球が点々とする間にバーショは三塁へ。続くクレメントの中飛で、また２点差に広げられてしまった。記録は三塁打だが、無死走者なしの状況を考えると、無理に突っ込んで、走者を得点圏に進めてはいけない場面。惜しまれる判断ミスだった。

さらに、流れを決定づけてしまったのが七回だ。粘りの投球を続けていたスネルが続投し、先頭の７番バーガーに左前打を浴びた。ここでスネルが暴投。一死後、９番Ａ・ヒメネスには四球を許し、次打者の際にまた暴投で、バーガーは三塁まで進んでしまった。シュナイダーは三振に仕留め、ここでスネルは降板。この時点でスネルは１１６球を投げて３失点。救援陣が抑えればクオリティースタート（ＱＳ）となる可能性のある、まずまずの投球だった。

しかし、２番手の右腕エンリケスが踏ん張れなかった。ゲレロに四球を与えたボールが大きく外に外れて捕手は捕れず。三塁走者は楽々とホームに生還した。結局バーガーは、単打で出塁した後、暴投３つでホームに返ってきた。さらに適時打も飛び出してこの回２点。得点に絡んだのは２安打２四球３暴投だった。

前日の第４戦でも、大谷が七回に無死二、三塁で降板すると、救援陣が攻撃を止めらずに決定的な４点を奪われた。

強力な先発投手陣と破壊力ある打線が特徴のドジャースだが、この２戦は、先発投手が降板した七回に突き放されるという同じような流れで、中盤までは競り合った試合を落とした。