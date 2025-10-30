ツーハッチの新作補正ブラ「Bra Jelly」で脇肉すっきり♡美胸と快適さ

インナーウェアブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』から、補正ブラに見えない脇肉撃退ブラ《Bra Jelly ピオニーレースアップブラ》が新登場。芍薬をモチーフにした上品なレースを贅沢に使い、機能性とデザイン性を両立。脇高設計で気になるハミ肉をすっきり補正しながら、軽やかな着け心地を実現しました。血色感を引き出す「コーラルピンク」や「ローズピンク」など、心ときめく新色にも注目です♡

補正ブラに見えない、華やかで上品なデザイン



カップ全体に芍薬モチーフのレースをあしらった《Bra Jelly ピオニーレースアップブラ》は、補正ブラとは思えない華やかさ。

ベーシックなカラーに加えて、顔色を明るく見せる「コーラルピンク」や「ローズピンク」、大人の落ち着きを感じる「ダスティネイビー」など、全8色展開。

デイリーにも特別な日にも映えるデザインで、ランジェリータイムがもっと楽しくなります♪

脇高設計で理想のラインをキープ



メッシュ素材の幅広サイドベルトが背中や脇のハミ肉を防ぎ、段差をフラットに整えてくれるのが特徴。立体三枚ハギ構造とU字ワイヤーで、ふっくら丸みのある美胸をキープします。

さらに、アンダーの前中心をクロスさせた安定設計で、長時間でもストレスフリー。補正力と快適さのどちらも叶える、まさに“理想のブラ”です。

選べる2種類のショーツでセットアップも



お揃いのショーツは「レースバック」と「フルバック」の2タイプ。レースアップや透け感のディテールが美しく、どちらも履き心地なめらか。

フロント部分にはベージュの裏打ちを施して透けを防止しているため、デイリーにも使いやすい仕様です。セットアップで着用すれば、気分までぐっと上がること間違いなし♡

毎日の自分に、自信をくれる一枚を



《Bra Jelly ピオニーレースアップブラ》は、ただの補正ブラではなく、“魅せるランジェリー”。機能美と女性らしさを兼ね備えたデザインで、自分らしく美しくいられる毎日をサポートします。

価格は\4,380～、サイズはA70～G85まで。気分を高めたい日も、リラックスしたい日も、あなたをやさしく包み込んでくれるはず。