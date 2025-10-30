女優の杉田かおるさん（60）が30日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。子役時代から芸能界で活動している杉田さんが自然農に勤しむ姿がネット上で話題となっている。



【写真】「素敵な笑顔」稲穂が実った田んぼで笑みを浮かべる杉田かおるさん

杉田かおるさんは、「自然農の仲間のジャーナリストのN氏に写真撮って頂きました」として、田んぼで撮った複数枚の写真をアップ。「プロだからやはり上手い 有り難うございました」とコメントした杉田さんは、写真中で輝く稲穂に囲まれて満足げに微笑んだ。投稿の最後にはハートの絵文字とともに「ほのぼの農園という私にとって魂の故郷で幸せな時間を過ごせた事に感謝」とつづっていた。



杉田かおるさんは40代半ばに荒れた食生活を見直し、オーガニックや自然農法に関心を抱いた。2010年ごろ神奈川県茅ヶ崎市に移住し、田畑で自然農に励んでいる。



SNSでは、「絵になりますねぇ」「いい笑顔」「すごい絵になる」「いつもより増して素敵な笑顔」「かおるさんチャーミングです」などのコメントがあった。



杉田かおるさんは、1964年11月27日生まれ、東京都出身。70年に劇団若草へ入団し、72年に帝国劇場「春の坂道」で千姫の子供時代を演じ舞台デビューを果たした。同年「パパと呼ばないで」（NTV、橋本千春／チー坊役）で、"天才子役"として注目を集めた。他の出演作には、TVドラマ「3年B組金八先生」（1979、TBS）や「池中玄太80キロ」（1980、NTV）などがある。2000年以降はバラエティにも多数出演し、現在はタレントとしても活動中。