¡Ö17ºÐ¢ª25ºÐ¡¡»ä¤Î¹¤È´¤±¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× ¥Ù¥ë¥È½éÂ×´§¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀöÎý¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê ¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤·¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾¾°æ¼î¼Ó¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¹¤È´¤±¡×¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ä¶Ã¤¤Î¹¤È´¤±¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾¾°æ¼î¼Ó¤µ¤ó
¡Ö17ºÐ¢ª25ºÐ »ä¤Î¹¤È´¤±¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£17ºÐ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¹â¹»»þÂå¤Îº°¿§¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¡£¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¾¯¡¹¤ªÈ©¤¬¹Ó¤ìµ¤Ì£¤Ë¸«¤¨¤ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¦¡£¤½¤Î8Ç¯¸å¡¢25ºÐ¤Î¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤ËÀ÷¤á¤¿È±¤È¥á¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇËÑ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇËÑ¤Ê¿ÆÀÌ¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¦¡¦ ´¶¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¹¤È´¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¥§¡×¡Ö17ºÐ¤Ï½ãËÑ¤Î¤ª¼êËÜ¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤ÈÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤Ï°ÎÂç¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô½Ð¿È¡£·àÃÄ¿å¿§³×Ì¿¤Ë½êÂ°¸å¡¢18ºÐ¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯12·î31Æü¡¢¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥×¥í¥ì¥¹³èÆ°½ªÎ»¤ª¤è¤ÓBeginning¡¢Color¡Çs¤ò²ò»¶¡£¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤ËÎ±¤Þ¤ë°Õ¸þ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡ÖMarigold¡¡GRAND¡¡DESTINY2025¡×¤Ç¤ÏÇ°´ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£