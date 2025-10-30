Ìõ¤¢¤ê½÷»Ò¤Î½¸¤¤¤Ç¾×·â¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¡Ä¥°¥é¥É¥ë¤ÎÀÖÍç¡¹¼çÄ¥¤Ë»ÍÊý¤«¤é¿å¤¬¡Ä¡ÖÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿å¤âÅ©¤ëÎÉ¤¤½÷¡ª¡×¤ÎÀ¼
½÷»Ò¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ãÏÀ¡ÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥é¥ó¥¯¥¤¥óÃæ¡ª½÷»Ò¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ãÏÀ¡¡ÀÖÍç¡¹¤Ê²¼¥Í¥¿¥¢¥êor¤Ê¤·¡Ä¥Ê¥¤¥¹¥¬¥Ã¥ÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤â¡Ä¤¢¤ó¤ê ¤¬ #ÅÄÃæÈþµ× ¤Ëµß¤¤¤Î¿å⁉¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¿å³Ý¤±ÏÀ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡¢¤¢¤ó¤ê(¤Ü¤ë½Î)¤È²Ã¸î°¡°Í¡¢Ê¡Î±ÈþÈÁ¡¢²ÃÇ¼(A¥Þ¥Ã¥½)¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ¤ÏÀ¡£
¡¡¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤ó¤ê¤«¤é¿å¤¬¡Ä¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤¯¤ê¤óÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿å¤âÅ©¤ëÎÉ¤¤½÷¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¯ÎÁÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£Í¥¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤óÊý¤¬°ì½ï¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤À¤±¤É·····¡×¡Ö¿¼Ìë¤ËÂç¾Ð¤¤½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£