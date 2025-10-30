暗闇の中、浮かび上がるクールな表情！ セキ・ユウティンのいつもと違う雰囲気が話題「なんかエキゾチック」「雰囲気がちがう…大人っぽい」
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「Welcome dinner」と一言だけ記すと、暗い背景の中、顔だけが美しく浮かび上がった写真を投稿した。
【写真】「美しすぎてヤバい」クールな表情のセキ・ユウティン【本人のInstagramより】
その写真に写るユウティンはいつもの優しい笑顔ではなく、クールに無表情でカメラをじっと見つめている。この写真がファンからは大反響。「とても綺麗です 最高！」「幻想的な美しさですね〜〜！！」「なんかエキゾチック」「雰囲気がちがう…大人っぽい」「初めて見るかも！！！美しすぎてヤバい」など、称賛の言葉がやむことは無かった。昨シーズンの不振を跳ね返すかのように、今シーズンのユウティンは好調をキープ。これまで25試合に参戦し17試合で予選を通過。メルセデス・ランキングは現在63位につけている。残りわずかとなった試合でシード権を獲得できる50位以内まで順位を上げることを目指し、今週は「樋口久子 三菱電機レディス」に参戦。予選は山内日菜子、宮田成華と同組でラウンドする。
