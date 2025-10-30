ブッシュネル史上最小・最軽量モデルに赤/緑OLEDを初搭載！『ピンシーカープロXMジョルト』、11月11日デビュー
株式会社阪神交易から、距離計の新作アナウンス。「ブッシュネルゴルフから赤/緑OLED搭載、192g、ハイスペックなコンパクトレーザー距離計『ピンシーカープロXMジョルト』を11月11日に発売いたします」と、同社。オープン価格で、31日（金）0：00から公式オンラインストアで先行予約を開始予定だ。
PGAツアー選手の愛用率96.8％を誇る距離計の雄・ブッシュネル。今回リリースされる『ピンシーカープロXMジョルト』はハイスペック＆コンパクトがテーマで、日本プロゴルフ協会の推薦品でもある。同社初の赤/緑ハイコントラストOLEDを搭載し、視認性を格段に向上させ、どんな天候でも推奨距離を瞬時に把握できるという。 手に収まる9.8cmボディ、わずか192gの軽量設計はホールド感抜群で、プレー中の負担を最小限に抑える。ピンフラッグ測定は最大500ヤードに対応し、より早く、より正確にピンを捉えるストレスフリーな測定を実現。ピンシーカー作動時には本体が振動し、同時にレッドリングが発光するダブルジョルト機能で、視覚と体感の両方で測定完了を即座に通知する。 オンラインストアでの11月10日までの先行予約特典として『ブッシュネルくんパーカー（ライトグレー）』をプレゼント。新モデルを抱えたブッシュネルくんがプリントされた裏起毛パーカーは冬ゴルフにぴったり。この特典は予定数量限定のため、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
