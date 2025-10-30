原英莉花が「伊藤園レディス」に出場へ 今季2度目の日本ツアー
＜伊藤園レディス 事前情報◇30日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72 ＞11月14〜16日に開催される国内女子ツアー「伊藤園レディス」。今季、米国女子下部エプソン・ツアーでポイントランキング5位に入り、来季のLPGAツアー昇格を決めた原英莉花の参戦が大会事務局から発表された。
原が日本ツアーに出場するのは10月10?12日に行われた「スタンレーレディスホンダ」以来で、今季2戦目となる。そのほか、ディフェンディングチャンピオンの山内日菜子をはじめ、今季4勝を挙げメルセデス・ランキングトップを走る佐久間朱莉、今季2勝で同2位の神谷そら、今季2勝で同3位の河本結、同4位の菅楓華らも出場する。開催前の11月10日（月）には、アマチュア選手やツアー出場資格を持たない選手に向けた主催者推薦選考会（マンデートーナメント）も実施される。賞金総額は1億円で、優勝賞金は1800万円。ツアーも終盤に入り、し烈な年間女王争い、シード権争いが繰り広げられる。
