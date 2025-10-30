山下美夢有が日本勢トップ4位発進 古江彩佳、馬場咲希21位
＜メイバンク選手権 初日◇30日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。山下美夢有が8バーディ・2ボギーの「66」をマークし、6アンダー・4位タイの好発進を切った。
≪写真≫渋野と山下のアイアン打点はこんなに違う！
古江彩佳と馬場咲希は4アンダー・21位タイ。岩井明愛と吉田優利は3アンダー・32位タイ、畑岡奈紗は2アンダー・44位タイで滑り出した。岩井千怜は1アンダー・51位タイ。勝みなみはイーブンパー・57位タイ、竹田麗央は1オーバー・64位タイで初日を終えた。8アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。7アンダー・2位タイにはジェマ・ドライバーグ（スコットランド）、ベネディッタ・モレスコ（イタリア）が続いた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
ゴルフ情報ALBA.Net
メイバンク選手権 リーダーボード
メイバンク選手権 リーダーボード
