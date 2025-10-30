加藤清史郎らが『デスノート THE MUSICAL』ナンバーを披露 瀬川瑛子「萩の宿」令和版も NHK『はやウタ』11・3放送
NHKの音楽番組『はやウタ』が、11月3日午前4時15分から放送される。話題の演歌、歌謡曲からミュージカルナンバーまで、多彩な楽曲を届ける。
【写真】かっこいい…！熱唱する加藤清史郎ほか番組カット
『はやウタ』は、井上芳雄がアドリブトークで歌手の魅力を引き出す30分の音楽番組。今回の放送では、瀬川瑛子が「萩の宿〜令和ヴァージョン〜」を披露。さらに、加藤清史郎、渡邉蒼、三浦宏規の3人による『デスノート THE MUSICAL』からの楽曲「ヤツの中へ」も放送される。
そのほか、浜博也「一番街ブルース」、石原詢子「恋雨〜KOISAME〜」、山内惠介「闇にご用心」、舞乃空「人は恋して花を詠む」といったバラエティ豊かな楽曲がラインナップ。司会は井上芳雄と宮崎（※崎＝たつさき）あずさアナウンサーが務め、井上のアドリブトークにも注目が集まる。
■放送予定
11月3日（月・祝）前4：15〜前4：45 ＜NHK総合＞
※NHK ONE（新NHK プラス）で同時・見逃し配信予定
【出演者】
司会：井上芳雄、宮崎あずさアナウンサー
ゲスト：瀬川瑛子、浜博也、石原詢子、山内惠介、加藤清史郎、渡邉蒼、三浦宏規、舞乃空
