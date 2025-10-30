トミカ＆プラレールが絵本『くまのがっこう』と初コラボ ジャッキーたちがミニカー＆トレインで大集合
タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」と鉄道玩具「プラレール」から、ロングセラー絵本シリーズ『くまのがっこう』との初コラボ商品が登場する。先週23日（木）より予約受付が開始され、発売は12月27日（土）。全国の玩具店やオンラインショップで展開される。
【写真】絵本の可愛さそのままに！『くまのがっこう』コラボ、トミカ＆プラレール
今回発売されるのは、トミカの「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」の2種（各880円・税込）と、プラレールの「くまのがっこう ラッピングトレイン」（2,420円・税込）の3商品。
トミカの2種は、絵本の世界観をそのまま再現したオリジナルバス。「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」は、主人公ジャッキーと11匹のお兄ちゃんくまたちがパレードする様子を描いたデザイン。ジャッキーのぬいぐるみ「チャッキー」も登場する。「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」は、花束を持ったジャッキーとお友だちのデイビッドを描き、バス本体はピンク、シャーシ部分にミントグリーンを配色して絵本のかわいらしい世界観を再現している。
プラレールの「くまのがっこう ラッピングトレイン」は、ジャッキーやお兄ちゃんくまたち、チャッキーが車両に描かれた3両編成。電動で走行でき、スイッチをオフにすれば手転がし遊びも楽しめる。
『くまのがっこう』は2002年に第1作が発刊されて以来、シリーズ累計発行部数222万部を超える人気絵本。11匹のお兄ちゃんくまたちといたずら好きな女の子・ジャッキーの日常を描き、国内外で子どもから大人まで幅広く親しまれている。
タカラトミーはこれまでにも『ノンタン』や『はらぺこあおむし』など人気絵本とのコラボトミカを展開しており、今回の『くまのがっこう』コラボも、子どもから大人まで楽しめる商品として注目される。
「トミカ」と「プラレール」はいずれも世代を超えて愛されるブランドで、トミカは2025年で55周年、プラレールは2024年に65周年を迎えた。今後も、親子で遊べる玩具として幅広い展開を続ける予定だ。
【写真】絵本の可愛さそのままに！『くまのがっこう』コラボ、トミカ＆プラレール
今回発売されるのは、トミカの「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー」「ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド」の2種（各880円・税込）と、プラレールの「くまのがっこう ラッピングトレイン」（2,420円・税込）の3商品。
プラレールの「くまのがっこう ラッピングトレイン」は、ジャッキーやお兄ちゃんくまたち、チャッキーが車両に描かれた3両編成。電動で走行でき、スイッチをオフにすれば手転がし遊びも楽しめる。
『くまのがっこう』は2002年に第1作が発刊されて以来、シリーズ累計発行部数222万部を超える人気絵本。11匹のお兄ちゃんくまたちといたずら好きな女の子・ジャッキーの日常を描き、国内外で子どもから大人まで幅広く親しまれている。
タカラトミーはこれまでにも『ノンタン』や『はらぺこあおむし』など人気絵本とのコラボトミカを展開しており、今回の『くまのがっこう』コラボも、子どもから大人まで楽しめる商品として注目される。
「トミカ」と「プラレール」はいずれも世代を超えて愛されるブランドで、トミカは2025年で55周年、プラレールは2024年に65周年を迎えた。今後も、親子で遊べる玩具として幅広い展開を続ける予定だ。