¡Ú¤¤ç¤¦¤Î1¥·¡¼¥ó¡Û¼ãÎÓ³Ú¿Í¤¬ÃÙ¤á¤Î¡È¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Æ¥£¡¼¡É¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê10·î30Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
Îý½¬¤¬¤ß¤Ã¤Á¤êÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿µð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡£¸áÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ë¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¡£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡¢²¼È¾¿È¤ò¡ÈÂ¸Ê¬¤Ë»È¤Ã¤¿¡É¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÎÓÁª¼ê¤ÏµîÇ¯µ¤¶»¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¿·¿Í¤ä¼ã¼êÁª¼ê¤Ë»Ü¤¹¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¹¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Ë¡È¤è¤¯¤¤¯¡É¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁ´Á³Ê¿µ¤¥Ã¥¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£