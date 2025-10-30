高市首相が韓国到着…今夜李大統領と初の首脳会談　APEC首脳会議に出席へ　中国・習主席との初会談は31日で調整

高市首相はAPEC・アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席するため、30日午後3時過ぎに韓国に到着しました。

まもなく李在明大統領との初めての首脳会談に臨みます。

高市首相：

APEC議長である韓国を始め、APEC首脳との会談を行い、首脳間の信頼関係をしっかりと構築したいと考えています。有意義な会談としたいと思っております。

高市首相は先ほど韓国に到着し、30日夜、日韓首脳会談を行う予定です。

会談では、北朝鮮などへの対応をめぐり日米韓の連携強化について話し合われるものとみられます。

また、注目されるのは、31日に行う方向で調整されている中国の習近平国家主席との初めての会談です。

高市首相は、就任後、首脳間の対話を重ねることで「建設的かつ安定的な関係を構築していく」と前向きなメッセージを発信していて、今回の会談をその第一歩としたい考えです。

一方、中国側からは高市首相の台湾をめぐる姿勢や靖国参拝などへの警戒感も出ていて、こうした問題でどのようなやりとりが行われるかが焦点です。