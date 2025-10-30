「理想の夫」“SNS映え”の裏に隠された、本当の顔

SNSや雑誌で見る“素敵な旦那さん”。もし、自分の夫がそんな風に脚光を浴びたら…でも、その“理想の姿”が、実はハリボテだったとしたら…？ 今回ご紹介するのは、雑誌の特集をきっかけに“イケてる俺”に酔いしれる夫と、その裏の顔に静かな違和感を抱く妻の物語です。

パンも焼けないのに専門誌で脚光を浴びた夫…

妻がオープンしたパン屋はあっという間に人気店に！パンの専門雑誌に夫が取り上げられることになりました。取材では、さも自分で焼いているかのように振る舞い、すっかり人気者になる夫。





しかし、その実態は、自分の時間ばかりを優先する、口先だけの男でした。世間の評価に有頂天になる夫と、その姿を冷めた目で見つめる妻。夫婦の間に、少しずつ見えない溝が生まれていきます。口先だけの夫に芽生える“不信感”雑誌掲載ですっかり舞い上がった夫。「もっと店を手伝う！」と言いながら態度は何一つ変わりません。その無神経な姿に、妻の心には諦めと不信感が募っていきます。読者の意見は…？

外面ばかりを気にして、中身が伴わない夫。そのあまりにも“あるある”な姿に、読者からは厳しい意見が殺到。多くの読者が、この夫の“本性”を早々に見抜いているようでした。

・もう最初からダメでしょ。口先だけのノリのいい男なんて、この世でもっとも無駄な存在。

・確実に浮気前提でしょ

・使えないバカ旦那は離婚した方がいい。

「口先だけの男は信用できない」。物語が始まった瞬間から、読者の多くが夫の本質を見抜きます。



今後の裏切りを予見する声も！妻の静かな怒りはどこに向かうのか、また夫が破滅に向かっていく最悪の展開に目が離せません！

(ウーマンエキサイト編集部)