ハマキョウ、上期経常が11％増益で着地・7-9月期も12％増益

ハマキョウレックス <9037> [東証Ｐ] が10月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.0％増の77.2億円に伸び、通期計画の150億円に対する進捗率は51.5％に達し、5年平均の47.9％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.6％減の72.7億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.6％増の37.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.7％→9.4％に改善した。



株探ニュース

