明日31日(金)の四国地方は、南の海上を発達しながら進む低気圧の影響で全般に雨となり、太平洋側では激しい雷雨となる所があるでしょう。大気の状態が非常に不安定となるため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

太平洋側では局地的に激しい雷雨となり、風も強まって荒れた天気に

明日31日(金)は、前線を伴った低気圧が日本の南の海上を発達しながら進む見込みです。このため、四国地方は広く雨が降り、この時期としてはまとまった雨となるでしょう。太平洋側では夕方にかけて雷を伴って激しく降る所もあり、北寄りの風も強まって荒れた天気となりそうです。また大気の状態が不安定となるため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

夜は四国西部から雨はやんでくるでしょう。

雨で気温はあまり上がらず、日中も上着が必要な肌寒さに

明日は雨で、朝から気温の上がり方は鈍いでしょう。最高気温は20℃に届かず、内陸部では15℃に届かない所が多そうです。日中も上着が必要な肌寒さとなるでしょう。

明日は雨具を持って、暖かい服装でお出掛けください。

週間天気 明後日からの3連休は行楽日和続く

明後日11月1日(土)は晴れ間が戻り、3日(月)文化の日にかけておおむね晴れる見込みです。連休前半は、各地で最高気温が20℃を上回り、日差しのもとで体を動かしていると汗ばむくらいになりそうです。脱ぎ着しやすい服装でうまく調整しましょう。

4日(火)は次第に雲が広がり、5日(水)から6日(木)にかけては雨が降る見込みです。

この後も周期的に天気が変わりやすいでしょう。