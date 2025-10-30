高市早苗首相は２８日、東京・港区の赤坂御苑で開かれた天皇、皇后両陛下主催の「秋の園遊会」に出席していた。そのドレスアップ姿が注目されている。

この日の高市首相は来日したトランプ米大統領との日米首脳会談、そして米軍横須賀基地訪問と大忙しだった。そんな中で出席した園遊会では、ブラウンがグラデーションになったロングドレス姿。バッグや靴もベージュ系の色合いでそろえていた。

トランプ氏との行事ではマニッシュなパンツスーツなどを着用した高市首相だが、またも雰囲気をガラリ。出席者との記念撮影にも応じ、駐日ベネズエラ大使館の公式インスタグラムでは「イシカワ大使とコロン・えりか夫人は、皇室からのご招待を賜り、赤坂御苑で行われる秋の園遊会に出席されました」とのコメントとともに、笑顔の高市首相とのショットがアップされた。

ネット上では「上品な雰囲気」「控えめな色遣（づか）いながら品格のあるドレスで素敵」「ビーズのバッグとドレスがとってもマッチ」「忙しすぎるのにいつもＴＰＯに合わせたファッションを準備していらっしゃって尊敬」と衣装に注目。

一方で「こんなパワフル６４歳、周りで知らない」「身体大丈夫！？」「何人いますの？ちゃんと休息とって下さいね」と多忙なスケジュールを心配する声も上がっていた。