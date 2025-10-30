57ºÐ¡¦ÎëÌÚµþ¹á¡¡Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈµÙÍÜ¡É¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤ëÊÑ²½¡Öº£¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·ÊüÂê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£½÷Í¥¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤ëÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÎÁÏÂ¤À¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¸½Âå¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯Åìµþ¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££í
¡¡1989Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢23Ç¯½Õ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ»Å»ö¤òÁ´¤Æ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«Ä¾¤¹¡È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Ï¡ÈÌÂ¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¹¤®¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡È´èÄ¥¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È°ì²ó¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ëº£¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÀÎ¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÌò¤È¤«¡¢ÃÎÅª¤ÊÊÛ¸î»Î¤ÎÌò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥»¥ê¥Õ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¶á¤Î¿®¾ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡ÈÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤ËÁ´ÎÏ¤òÅêµå¤·¤¿¤¤¤È¡£º£¤Ï°Õ³°¤È¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ªÎÁÍý¤â·ë¹½¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ëÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ï¡Èº£Æü¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ü¤ë»þ¤Ï¥µ¥Ü¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£º£¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·ÊüÂê¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡57ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤â´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ë¥¬¥¿¤ÏÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢ºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢¤¹¤´¤¯ÌÜ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Á°¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤±ó¤¯¤«¤éÆ°Êª¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«º½±ì¤¬¸«¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Î¼¡¤Ë»ä¤¬È¯¸«¤Ç¤¤¿¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¤¹¤´¤¤ÌÜ¤Ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ã¤Æ¤½¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¡¢°Õ³°¤È¶À¤ò¸«¤Æ¤ë¼«Ê¬¤Î´é¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤À¤È¤«¡¢¿Ê²½¤À¤È»×¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£