女優の南果歩（61）が30日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。今、どハマりしている趣味を明かした。

番組では、主演するショートムービー「日々をつなぐ」プレミア上映イベントの登壇した南をイベント後に取材。同作は再発乳がん患者の葛藤や、生きる力を見出していく過程を描く物語。

現在、ハマっている趣味を聞かれた南は「よくぞ聞いてくれました。金継ぎがめちゃくちゃ楽しくてですね。おうちに欠けたものとか割れたものがたくさん置いてあったんですよ。“いつか金継ぎしたいな”と思ってて。この作品で金継ぎのアトリエにロケに行った時に、自分の割れた器をたくさん持って行って、先生にレクチャー受けながら、全てキレイにしました」と映画の役作りそのままに金継ぎにどハマったことを告白した。

劇中に登場する陶器もほとんどが南自ら金継ぎしたといい、「陶器だけじゃなくって、ガラスも金継ぎできるんですよ。本当に金継ぎはお勧めで、金継ぎで金が施されてると、なんか独特なんですよ。唯一無二になる。私のことを“金継ぎおばさん”って呼んでください」と笑った。

昨年還暦を迎えた南。「毎日をパワフルに過ごすための元気の源」については「それはもう至ってシンプルで、自分が好きだって思うものを好きだって言うことです。昨日も私、仕事場で凄い面白いことがあったんですよ。映画祭のプレゼンターで、華やかな壇上に上がるって（仕事で）。最初は紫のちょっとシックなドレスを着てたんですけども、5分前に“あ、違うな”と思って、スタイリストさんに“もう一個のゴールドの着ていい？”って言ったら“あ、いいわよ”って言って言われてうわーって着替えたんですよ。ひらめきを大事にするというか。で結果、みんな“こっち（ゴールド）が良かったね”っていう話になったので。還暦を過ぎたっていうことで笑って許してくださいね」と話した。