¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¡¡Éô³èÃÏ°èÅ¸³«¤Ç²Ï¹çÄ¹´±
¡¡10·î1Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î²Ï¹ç½ã°ìÄ¹´±¤¬30Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£»ØÆ³¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç»á¤ÏÄ¹´±½¢Ç¤Á°¡¢Éô³èÆ°²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Î°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯»Ò²½¤Ç³Ø¹»Ã±°Ì¤ÎÉô³èÆ°¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢Áá¤áÁá¤á¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤ò»ØÅ¦¡£¶µ°÷»þÂå¤ËÉô³èÆ°¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡Öº£¤Î¸½¾ì¤ò½½Ê¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸½¾ì¤òÄ¾ÀÜË¬¤ì¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë»ë»¡¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡15ºÐ¤ÇÁ´ÌÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ï¹ç»á¤Ï¡¢ÁÏÀß10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ¹´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¶¯²½»Ù±ç¤«¤é¡¢Éô³èÆ°¤ò´Þ¤á¤¿Áð¤Îº¬¤Î´Ä¶À°È÷¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¯ºö¤Î¤«¤¸¼è¤êÌò¤òÃ´¤¦¡£