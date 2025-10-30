ことし行われた参議院選挙の“一票の格差”が憲法に違反するか争われた裁判で、東京高裁は30日、憲法に違反しない＝「合憲」と判断しました。

7月の参議院選挙では、“一票の格差”が最大で3.13倍になっていて、弁護士グループが投票価値の平等を保障する憲法に違反するとして、全国14の高裁と高裁支部に選挙の無効を求めて裁判を起こしていました。

このうち、東京や埼玉など1都10県の選挙区を対象とした裁判の判決で東京高裁は、選挙制度の見直しに向けて参議院の協議会が報告書をとりまとめた直後に、今回の選挙が行われたことを踏まえると、「格差が違憲状態に至っていたかどうかを判断するには時期尚早と言わざるを得ない」として、格差について「合憲」と判断し、選挙無効の訴えを退けました。

一方で「結論をさらに先延ばしにするようなことがあれば違憲の判断も免れないと考えられ、そのデッドラインは報告書が結論を出すとした2028年通常選挙までになろう」と指摘しました。

一連の裁判では、29日に名古屋高裁金沢支部が「違憲状態」とし裁判所の判断が分かれていて、今後、最高裁が統一判断を示すものとみられます。

参議院選挙の“一票の格差”をめぐっては、最大で格差が3.03倍だった前回の2022年の選挙について、最高裁は「合憲」と判断しつつも、格差のさらなる是正に取り組むよう指摘していました。