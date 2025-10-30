３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円０３銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７７円８９銭前後と同１円００銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５２円７０銭前後で推移し、その後、午後０時頃には１５２円１０銭前後へ軟化した。午後０時１０分過ぎに日銀金融政策決定会合で利上げの見送りが発表されると、急激なドル高・円安が進み同３０分過ぎには１５３円１３銭近辺に上昇した。午後３時にかけて１５２円後半から１５３円近辺で推移した。また、韓国で開催された米中首脳会談開催では合成麻薬フェンタニルに関連した対中関税を引き下げることが発表された。市場では午後３時３０分からの日銀植田総裁の会見などに注目している。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２３ドル前後と同０．００１０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS