明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０９：３０ 豪・卸売物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１９：００ 日・外国為替介入実績

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・雇用コスト指数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：大東建<1878>，住友林<1911>，関電工<1942>，東洋水産<2875>，ＺＯＺＯ<3092>，ＴＩＳ<3626>，三菱ケミＧ<4188>，第一三共<4568>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商会<4768>，ガイシ<5333>，特殊陶<5334>，住友電<5802>，三和ＨＤ<5929>，豊田織<6201>，三菱電<6503>，マキタ<6586>，ＴＤＫ<6762>，デンソー<6902>，レーザーテク<6920>，ファナック<6954>，村田製<6981>，アイシン<7259>，スクリン<7735>，ＨＯＹＡ<7741>，豊通商<8015>，東エレク<8035>，住友商<8053>，ＳＢＩ<8473>，東京メトロ<9023>，九州電<9508>ほか

※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS