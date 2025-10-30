10月28日、8人組アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝と猪俣周杜が、クイズバラエティ番組『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系、以下『ナゾトレ』）のシーズンレギュラーに就任した。ただ、その“早すぎる”抜てきに一部で不満を持たれているようだ。

篠塚と猪俣は2月にtimeleszの新メンバー募集オーディションを経てグループに加入後、メディアでの露出を増やしてきている。同番組ではこれまで、篠塚が3回、猪俣が1回ゲスト出演した。そしてついに、10月期からレギュラーメンバーとなることが決まったのだが……。

同日の放送で2人は、先輩で番組のレギュラーメンバーである9人組アイドルグループ「Snow Man」の阿部亮平とチームを組み、番組を盛りあげた。放送後、Xでは2人のレギュラー就任への歓喜の声があふれる一方、

《もっと勉強してから阿部ちゃんの横ならんで欲しい》

《亮平の隣はまだ早いです》

《阿部ちゃんも大変だ。もっと頑張ってるタレントいっぱいいるのになぁ.》

など、不満の声があがっている。阿部との共演に疑問を持たれているようだ。

「阿部さんは2015年に難関の気象予報士試験に合格し、『滝沢歌舞伎』などの舞台の会場ロビーに阿部さんの天気予報の掲示物を出すなどして、インテリキャラを認知させていきました。少しずつクイズ番組への出演を増やし、2022年に晴れて『ナゾトレ』レギュラーメンバーに選ばれたのです。一方、篠塚さんと猪俣さんは2月にtimeleszに加入して、数回のゲスト出演でいきなりシーズンレギュラーになったため、阿部さんに比べて“下積み”が少ない印象を受けるファンもいたのだと思われます」（芸能記者）

番組で3人はさまざまなクイズに挑戦し、息の合った姿を見せていた。ただ、篠塚は過去に阿部と共演した際、SNSをざわつかせたことがあった。

「10月3日に阿部さんが曜日パーソナリティを務める朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）に、篠塚さんと猪俣さんが出演したときのことです。オリジナルの1分間体操をするコーナー『ZIP！体操』で、Snow Manの楽曲『ブラザービート』の“シェー”という腕と足を同時に上げて曲げる動作をスタジオメンバー全員でした際、篠塚さんはこの振りを間違えてしまいました。

ミスに慌てたのか、その直後、篠塚さんだけ手を止めていました。スタジオのアナウンサーたちは最後まで手を止めずに踊っていたため、篠塚さんの“棒立ち”が目立ち、SNSで『表舞台に立ってる自覚ある？』と、物議を醸してしまったのです。こうした経緯もあり、篠塚さんと阿部さんの共演にもやもやする人もいるのかもしれません」（同前）

篠塚と猪俣は経験を重ね、“先輩”に勝る活躍を見せられるか。