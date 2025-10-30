「激しいタックルで流れを作った」惨敗のリバプール、まさかの３バック右で先発した遠藤航の評価は？ 現地メディアは賛否両論「失点シーンで見失った」「調子が悪そう」
現地10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、遠藤航が所属するリバプールは、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと本拠地アンフィールドで対戦。通常の４バックではなく、相手と同じ３バックを採用したなか、今季２戦２敗だったパレスに０−３で完敗を喫した。
前半41分と45分に、鎌田の縦パスかたイスマイラ・サールに２ゴールを許したレッズは、79分にアマラ・ナラが決定機阻止で退場。88分にダメ押し点を奪われ、万事休した。
リーグカップ３回戦のサウサンプトン戦以来、今季２度目の先発出場をした遠藤は主戦場のボランチではなく、意外にも３バックの右でプレー。何度もいいボール奪取を披露した一方で、失点シーンではサールの巧みな動きに対応できなかった。
地元メディアの評価は分かれている。『Liverpool Echo』は「６点」で、「３人のCBの右でプレーし、激しいタックルで序盤から流れを作ったが、２失点目ではサールを見失った」と評した。
『Liverpool.com』も「６点」で、「３バックの右サイドを守った日本代表のキャプテンは、序盤から堅実なプレーを見せた。しかし、ゴールの際にサールに引きずり回された数少ない選手の一人だった」と寸評を添えた。
『THIS IS ANFIELD』は先発メンバーでは最低タイの「３点」という厳しい評価を下している。
「パレスの２点目でサールを見失った。これまでのキャリアでもCBを何度も務めてきたが、ポジションがずれていて調子が悪そうに見えた。後半は中盤に移り、より快適そうに見えたが、試合に良い影響を与えられなかった」
プレミアリーグやチャンピオンズリーグで先発するためのアピールには繋がらなかったか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地のダイレクトパスが起点に！遠藤航の対応が批判された失点シーン
