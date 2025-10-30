寒くなってくると温かいものが食べたくなりますよね！ 今回は、人気の和食屋店主の笠原将弘さんに、癒やしの一品「豆腐の長イモあんかけ」を教えてもらいました。とろとろあんで身体が温まる副菜レシピに、ぜひこの秋チャレンジしてみて。

ほかほか豆腐ととろとろ長イモの相性抜群！

とろとろあんであったか豆腐を包み込んだ癒やしの一皿。【調理時間：20分】

●豆腐の長イモあんかけ

【材料（4人分）】

豆腐（木綿） 1丁

長イモ 100g

ミツバの茎 3本

A［だし汁1と1／2カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ2 砂糖小さじ1］

B［片栗粉、水各大さじ1／2］

溶き卵 1個分



【つくり方】

（1） 長イモは皮をむいて包丁で粗くたたく。ミツバの茎は小口切りにする。豆腐は8等分に切る。

（2） 鍋にAと（1）の豆腐を入れて中火にかけ、煮立ちそうになったら弱火にし、フタをして10分ほど煮る。豆腐があつあつになったら、取り出して器に盛る。

（3） 鍋に残った煮汁に（1）の長イモを加え、さっと煮たら、Bの水溶き片栗粉でとろみをつける。溶き卵を回し入れ、ふわっと火を入れる。（2）にかけて、（1）のミツバを散らす。

［1人分177kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです