Snow Man岩本照、ドルチェ＆ガッバーナジャパンアンバサダーに就任！「とても光栄に思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの岩本照が、ドルチェ＆ガッバーナのジャパンアンバサダーに就任した。

■岩本照の多才なスタイルがドルチェ＆ガッバーナの本質を体現

岩本は、2020年にSnow Manとしてデビュー。その揺るぎないカリスマ性と才能をもってリーダーとしてグループを率い、グループの楽曲の振り付けも数多く手掛けている。また、俳優としても活躍し、多くのドラマや映画、舞台に出演中だ。

ミラノで開催されたドルチェ＆ガッバーナ 2025 春夏 ウィメンズ コレクションのファッションショーで初めてフロントローを飾り、2025年9月に行われたファッションショーにも出席。日本および世界中の熱心なファンやファッション愛好者を魅了し、ブランドとの強いシナジーを生み出した。常に新しい表現方法を模索する彼の多才なスタイルは、ドルチェ＆ガッバーナの本質を体現している。

ジャパンアンバサダー就任を祝って撮り下ろされたビジュアルでは、ドルチェ＆ガッバーナ 2025-26 秋冬 コレクションを纏う岩本が、ブランドのシグネチャーである卓越したクラフツマンシップと独創的なクリエイティビティをいっそう際立たせている。

■Snow Man岩本照 コメント