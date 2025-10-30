良品計画社員、無印良品ヘビーユーザー、ESSE読者が選び抜いた「2025年のナンバーワン商品」を紹介します。ここでは収納グッズと文房具をピックアップ。今週末までの無印良品週間でも買えるものが集まりました。

2025年の「ベスト収納グッズ」

シンプルで使いやすさも抜群の収納アイテムがランクインしました。

【写真】2025年の「ベスト文房具」

●定番アイテムがおしゃれに進化！取りつけもラクラク

石膏ボードの壁に簡単に取りつけられるシンプルな棚。

「転勤族のわが家には欠かせません。上に子どもの作品を飾り、マグネットで予定表をはっています」（32歳・千葉県）

・壁に付けられる家具長押マグネット付き オーク材突板 幅44×奥行4×高さ9cm ￥3490

●机やイスとしても使える丈夫さがうれしい

屋外でも使用できて簡単な腰かけにも。

「キャンプでは収納兼イスに。2Lのペットボトルを立てて収納できるので、災害用備蓄品収納にも活用」（makoさん）

・再生ポリプロピレン入り 頑丈収納ボックス 特大 約幅78×奥行39×高さ37cm 約70L ￥3490

●経年変化が楽しめるナチュラル素材のボックス

成長の早い竹材を活用した収納アイテム。

「自然な風合いが空間になじみやすく、置き場所を選びません。軽くて出し入れしやすいのもポイント」（広報担当）

・重なる竹材長方形ボックス ハーフ 中 約幅18.5×奥行26×高さ16.5cm ￥1990

2025年の「ベスト文房具」

かゆいところに手が届く、アイデア満載の文房具もご紹介します。

●A：大事な予定やToDoを書き入れるのにぴったり！

裏面が全面のりで、しっかりはりつくふせん。

「無印良品では珍しい蛍光カラーで、大切な用事を書くのに最適。日づけを入れる欄も便利」（38歳・東京都）

・全面のりデッドライン付箋紙 3色 各30枚 各約2.5×8cm ￥250

●B：家じゅうに置きたくなる壁かけメモ

日めくりカレンダーのように壁にかけられるメモパッド。

「メモ帳を探すことがなくなり、電話中のメモ用に大活躍。ミシン目でめくりやすいです」（makoさん）

・フック穴付きメモパッド 日めくりタイプ 無地 ミシン目入り 248枚 約11.4×7cm ￥350

●C：グリップの色とデザインにこだわり抜いた3色ペン

グリップ部分が本体と一体化して見えるシンプルなデザイン。

「感動の書き味。色分けして書き込めるので、愛用しています」（ステーショナリー担当）

・書き味なめらかな 3色ボールペン・シャープペン 0.5mm黒・赤・青ボールペン／0.5mmシャープペン ￥650

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横×高さの順に表記しています。