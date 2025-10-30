Image: minimalleather

薄さ約6cm、重さ約570g、それでいて16インチPCも収まる…。

「FLEXIM」に備わったこうした特長は、「重くて大きい、エレガンスだが機能性に乏しい」という前提でレザーリュックを捉えていた方にとっては十分驚きかもしれません。ですが、「FLEXIM」の本当の魅力は、数字に表れない部分にこそありそうです。

身体に優しい「570g」という解放感

Image: minimalleather

このレザーリュックの重量は約570g。つまり、一般的なペットボトル飲料を携帯しているのとほぼ同じ感覚です。

メーカーによる従来品は1430gだったとのことですが、我々の思い描くレザーリュックもそれに近いのではないでしょうか。今作では実に60％もの軽量化を実現したとのことで、驚きを隠せませんよね。

Image: minimalleather

実はこの軽さの秘密が、素材にあるよう。「東京レザー」は、丈夫でありながら薄く仕上げられるという、優れたポテンシャルを秘めているんです。

そして、もう1つの特長が、マチ幅わずか6cmのスリムなフォルム。

いかにも、満員電車 や狭いカフェ での物理的なストレス軽減につながりそうなスペックですよね。ミニマルなデザインはスーツにも私服にもすっと馴染みますので、オン・オフを問わない相棒となってくれます。

痒い所に手が届く収納設計

Image: minimalleather

「でも、そんなに薄くて、本当にモノが入るの？」

これが、本音の感想じゃないでしょうか。ご安心ください。「FLEXIM」はその点も抜かりありません。

マチ幅6cmでも、見た目に反して水筒やスリムな弁当箱が縦にすっぽり収まる設計は、収納力を犠牲にしていないことの何よりの証明です。

メイン収納はダブルジップ仕様で、開口部が「ガバっと大きく開く」構造。これにより中身が一目瞭然となり、荷物の出し入れがスムーズなんです。

Image: minimalleather

フロントポケットも大型で、大型スマホはもちろん、iPad miniが入るほどの容量を確保。こちらには、移動中も迅速なアクセスが可能です。

時を刻む国産レザー「東京レザー」の正体

Image: minimalleather

このリュックの品質を支えているのが、「丈夫で軽い」とご紹介した「東京レザー」です。これは、東京で唯一残る革製造会社「カナメ社」が、北海道産の原皮を使い、伝統的なタンニン鞣しで仕上げた特別な革。グレージング加工による自然な艶は、コーティングでは表現できない本物の質感です。

この上質な素材を、日本の工房で熟練の職人が仕立てる。軽さだけでなく、長く愛用できる信頼性もまた、「メイドインジャパン」が持つ大切なスペックの1つといえるでしょう。

日常が、少しだけ特別になる選択

Image: minimalleather

「FLEXIM」は、薄さ、軽さ、容量というスペックが、まず私たちの理性に訴えかけてきます。しかし、その真価は、日々の動作を妨げない機能性や、数字だけでは表せない東京レザーの質感にこそあるのかもしれません。

デザイン、サイズ感、機能性、質感…そのすべてに妥協しないというつくり手の意志が結実したこのリュックを、日常を共にするアイテムに選んでみてはいかがでしょうか。製品のさらなる魅力については、プロジェクトの終了前に以下から確かめてみてください。

＞＞【16インチ対応・薄型6cm】東京レザー│本革スリム 軽量570gリュック

Image: minimalleather

