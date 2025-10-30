Photo: 山田洋路

先日買ったモバイルバッテリーを、わずか3カ月で紛失しました…。原因は、ただ充電するためだけの「黒い箱」に愛着が湧かず、管理が雑になっていたこと。

もう二度とモノをなくさないために、「愛さずにはいられない」機能を持った「モバイルBOY」を選ぶのは懸命かもしれません。

見た目は懐かしいゲーム機、しかしその実力は本物。「モバイルBOY」を使い倒して見えてきたのは、これが単なる「ネタ」ではなく、日々の生活を豊かにしてくれるアイデア製品だという事実でした。

ファーストインプレッション：持ち運びに適したコンパクト感

「モバイルBOY」は、写真で見ていた印象よりもさらにコンパクト。この筐体の中に、モバイルバッテリー機能と300種のゲームが入っているのは、にわかに信じられないくらいです。

一見すると、コンパクトなゲーム機にしか見えず、サイドにあるバッテリー残量が表示が唯一のモバイルバッテリーっぽさです。

実用性もしっかり。見た目に反した本格充電性能

まず肝心なのはバッテリーとしての実力。「モバイルBOY」は、MagSafe対応で最大15Wのワイヤレス充電、USB-Cケーブルを使えば最大20Wの急速充電に対応しています。容量も5000mAhと、スマホを約1回フル充電するには十分なスペックです。

iPhone 16Proの背面に近づけると、「カチッ」という小気味良く吸着。そのままスムーズに充電が始まりました。

ユニークなのはスマホに充電しながらでも、本体でゲームをプレイできること。充電中はほんのり温かくなりますが、熱くて持てないということは全くなく、快適に遊べます。

急いでいるときはUSB-Cケーブルを使えば、さらに高速な20W充電も可能。 シーンによって使い分けられるのがスマートです。

世代を超える名作も？ 300種のゲームラインナップ

いよいよお待ちかねのゲーム機能を試してみました。電源を入れると、懐かしい雰囲気のゲーム選択画面が。十字キーと4つのボタンは、小さいながらもしっかりとしたクリック感があり、操作性は良好です。

すべては確認しきれませんが、チェスやブラック・ジャックのようなテーブルゲームから、思わず「懐かしい！」と声が出るシューティングやパズルゲームまで、多彩なラインナップで飽きさせません。ついつい時間を忘れてブロック崩しに熱中してしまいました。

BGMも意外と本格的で、レトロゲーム好きの心をくすぐります。

特に気に入ったのは、スーパーマリオを彷彿とさせる横スクロールアクションや、テトリスのようなブロックパズル。

ちょっとした隙間時間にサクッと遊べて、良い気分転換になります。うれしい誤算だったのは「お気に入り登録機能」があったこと。膨大なリストの中から、好きなゲームをいつでも呼び出せるのは本当に便利です。

これは私にとって唯一無二の存在。もう二度と、なくしません。

「モバイルBOY」と過ごして、しっかり使える充電性能という安心感の上に、「いつでも遊べる」という楽しさが加わった、まさに唯一無二の存在だとの確信に至りました。

バッテリー切れの不安から解放され、スキマ時間を笑顔に変えてくれる。今回は試せませんでしたが、ビジネスシーンでさりげなく話のきっかけをつくるアイスブレイクツールとして、また、外出先で子どもがぐずったときの「お守り」としても活躍してくれそうです。

少しでも「面白そう！」と感じたなら、以下Webページを覗いてみてください。そこには、日常を楽しくしてくれる相棒が待っているかもしれません。

