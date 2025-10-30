ジャルパック、カリフォルニア ディズニー70周年記念ツアーで特別なディナー&グリーティング開催
ジャルパックは2026年2月6日、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの開園70周年を記念した、ジャルパック限定のディナー&キャラクターグリーティングを開催する。
カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年お城_(C)Disney
JAL海外ダイナミックパッケージでは、本イベント専用のツアー(2026年2月5日成田・羽田発)を販売中。往復の航空券と宿泊に、カリフォルニア アドベンチャーパーク2つのパークを行き来できる3デー・パークホッパー・チケット、さらに日本語対応の空港からアナハイムご宿泊ホテルまでの往復送迎が付いている。また、旅行中の急なケガや病気に対しての日本語救急医療サポート保険や、24時間体制の滞在サポートなども充実している。
カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年メイン_(C)Disney
今回の企画は、ジャルパックでの参加者だけの特別な一夜限りのイベント。グリーティングには人気キャラクターの2組のカップルの登場が予定されており、ディナーを楽しみながら、キャラクターたちと触れ合える特別な時間を過ごすことができるという。
出発地は成田・羽田となっており、出発日は2026年2月5日。
(C)Disney
カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年お城_(C)Disney
JAL海外ダイナミックパッケージでは、本イベント専用のツアー(2026年2月5日成田・羽田発)を販売中。往復の航空券と宿泊に、カリフォルニア アドベンチャーパーク2つのパークを行き来できる3デー・パークホッパー・チケット、さらに日本語対応の空港からアナハイムご宿泊ホテルまでの往復送迎が付いている。また、旅行中の急なケガや病気に対しての日本語救急医療サポート保険や、24時間体制の滞在サポートなども充実している。
今回の企画は、ジャルパックでの参加者だけの特別な一夜限りのイベント。グリーティングには人気キャラクターの2組のカップルの登場が予定されており、ディナーを楽しみながら、キャラクターたちと触れ合える特別な時間を過ごすことができるという。
出発地は成田・羽田となっており、出発日は2026年2月5日。
(C)Disney