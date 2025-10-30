タレントの村上ショージが２９日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど・・・」に出演し、仲のいい明石家さんまの「伝説」について語った。

「海外で誤認逮捕されて２〜３日牢屋に入った」という伝説について、かまいたち濱家が尋ねた。

ショージは「オーストラリアに行ったときに」と話し出した。スーツケースの受け取りはショージが引き受け、さんまはタバコを吸うために「ショージ頼むわな」と先に出ていったという。すると、日本からの大勢の観光客がさんまを見つけて「さんまさん！」「さんまさん！」と手を振った。

普段からファンサービスにつとめるさんまは手を広げて「おお！」と声が飛ぶ方向すべてに手を広げて愛想を振りまいた。ショージは「それを空港の人が…その頃、バッグとか買って日本で売りさばく人がいっぱいいたみたい」と当時の世相を話し、さんまが日本人に「お前５つな」と指示しているように現地係官かた見えたと振り返った。

ショージは「それでおかしいと思って。さんまさん連れて行かれて。僕らは知らなかった」と述べた。現地コーディネーターが「さんまさんは？」と尋ね、先に出たことを告げると、コーディネーターは「出てきてないです」と返答し、皆が当惑したという。

ショージは「３０分くらいして、中で捕まってるみたいって」と経緯を話して共演者の笑いを誘った。２-３時間のことだったそうで、バッグは全部、開けられたという。