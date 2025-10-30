飼い主さんに驚かされた猫ちゃんの反応が注目を集めています。話題の動画の再生回数は21万回を超え「接待してくれるのありがたい」「優しい（笑）」「影まで可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：『わっ！』と猫を驚かせてみたら…直後に見せた『予想外のリアクション』が可愛すぎる】

驚いた方がいいのかにゃ？

TikTokアカウント「なの葉ちゃん」に投稿されたのは、気を使った猫ちゃん。飼い主さんとのかくれんぼが好きという猫ちゃんは多く、動画に登場した「なの葉」ちゃんも、隠れた飼い主さんを追いかけてきました。なの葉ちゃんは部屋の入口で止まると、隠れていた飼い主さんに「わっ！」と驚かされてしまいます。

ところが、すでに飼い主さんがそこにいることに気づいていたのか、もしくはあまり驚かなかったのか、なの葉ちゃんは「これは驚いたほうがいいのかな？」と少し考えてから「にゃっ！」と鳴いて去っていったのだそう。鳴くまでの「間」がまるで人間のようで可愛い！なの葉ちゃんの可愛い反応に飼い主さんは思わず笑ってしまったそうです。

お迎え前の「なの葉」ちゃん

動画に登場したなの葉ちゃんは、生後半年頃に飼い主さんのおうちに迎えられたそうです。ショップにいた頃の写真では可愛いリボンをつけてもらうなど、とても可愛がられていました。さらに、わんちゃんと遭遇した写真もあったそうです。

愛され猫のツンデレライフ

飼い主さんのおうちに来てから、さらにたくさんの愛情を注がれて成長しているなの葉ちゃん。飼い主さんのお腹の上で寝たり、たくさんおしゃべりしたりしてくれるのだそう。しかし、猫らしい「ツン」なところもあり、名前を呼んでも返事だけで来てくれないこともあるそうです。大切にしてもらい、飼い主さん思いのやさしい猫ちゃんに成長したなの葉ちゃんでした。

投稿には「音程と歯切れを完コピしてるあたり信頼関係が伺える」「しっかり驚いて逃げてくれてるwwww」「優しいし可愛いし2人とも可愛い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「なの葉ちゃん」では、なの葉ちゃんの日常が投稿されています。

